«الأخوّة الإنسانية» تجمع البابا فرنسيس بالسيستاني

بغداد (الاتحاد، وكالات)

يلتقي قداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية المرجع الديني علي السيستاني في مدينة النجف، خلال الزيارة البابوية إلى العراق المقررة في مارس المقبل، بعد سنتين من لقائه أمام الأزهر.

وقال الكاردينال لويس ساكو بطرياك الكلدان الكاثوليك في العراق: «ستكون الزيارة خاصة وسيناقشان إطار عمل لإدانة كل من يعتدي على الحياة». وأضاف ساكو أنه يأمل أن يوقع الرجلان على وثيقة «الأخوّة الإنسانية من أجل السلام العالمي». وبحسب ساكو أن البابا يأمل أن يشارك هذه الوثيقة مع السيستاني.

وقال لفرانس برس بهذا الصدد: إن «المرجع السيستاني سيكون ثاني أكبر ممثل للديانية الإسلامية يوقع على هذه الوثيقة التاريخية».

والوثيقة التاريخية التي أعلنت للعالم أجمع من عاصمة التسامح أبوظبي ركزت على نشر قيم التسامح والسلام في المجتمعات العالمية، وطالبت قادة الدول وصناع السياسات الدولية والاقتصاد العالمي بالعمل جدياً على نشر ثقافة التسامح والتعايش والسلام، والتدخل فوراً لإيقاف ما يشهده العالم من حروب وصراعات ونزاعات وتراجع مناخي وانحدار ثقافي وأخلاقي.

ووقع على الوثيقة البابا فرنسيس، والإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، في فبراير عام 2019 بأبوظبي.

وتضمنت «وثيقة الأخوّة الإنسانية من أجل السلام العالمي والعيش المشترك» عددا من الثوابت والقيم، منها: قيم السلام وثقافة التسامح وحماية دور العبادة وحرية الاعتقاد وعلاقة الشرق والغرب ونشر الأخلاق ومفهوم المواطنة وحقوق المرأة والطفل، فضلاً عن حماية الفئات الضعيفة.

ومن المقرر أن يزور البابا فرنسيس العراق في الفترة من الخامس إلى الثامن من مارس، وتشمل زيارته بغداد والموصل ومدينة أور الأثرية مسقط رأس النبي إبراهيم عليه السلام.

في بغداد، سيقيم قداساً في كنيسة سيدة النجاة التي تعرضت لهجوم دامٍ في عام 2010 أدى إلى مقتل العشرات من المصلين.

وسيسافر إلى الموصل ومنطقة سهل نينوى المحيطة بها التي سيطر عليها تنظيم «داعش» الإرهابي في 2014، وسيزور مدينة أربيل، حيث سيقيم قداساً في استاد في كبرى مدن إقليم كردستان.

وقال ساكو إن البابا سيقيم صلاة مشتركة بين الأديان في أور في الجنوب، بحضور ممثلين عن طوائف عراقية واسعة النطاق من الوجهاء «الشيعة والسنة واليزيديين والصابئة».

وقال الكردينال إنه ستتخذ الاحتياطات الصحية خلال هذه التجمعات»، وأضاف ««ستكون الزيارة مصدر راحة وأمل».

وأضاف إن «المسيحيين يعانون من ضعف الدولة العراقية مقارنة بالجهات المسلحة الأخرى، وحتى القبائل التي كانت تهدد وجود الأقليات».

وأضاف الكاردينال «إنها مثل العصور الوسطى».