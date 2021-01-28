6 قتلى إثر تسرب كيميائي في ولاية جورجيا الأميركية

توفي ستة أشخاص ونُقل آخرون إلى مستشفى، اليوم الخميس، بعد تسرب نيتروجين سائل في مصنع للدواجن بشمال شرق ولاية جورجيا الأميركية.

وقالت وكالة "أسوشيتد برس" للأنباء، نقلاً عن متحدث باسم النظام الصحي بشمال شرق جورجيا، إن خمسة أشخاص توفوا في مصنع "جينزفيل" قبل أن يتسنى نقلهم للمستشفى، في حين توفي واحد في غرفة الطوارئ.

ويقع المصنع، الذي وقع فيه التسرب، في شمال شرق مدينة أتلانتا، وفق ما أعلنته الشرطة المحلية.

وقال مسؤول في شرطة "جينزفيل"، في مؤتمر صحفي، إنّ سبب التسرّب، الذي لم يتسبب بانفجار، ما زال مجهولاً.