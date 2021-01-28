الادعاء على حاكم مصرف لبنان بشأن سوء الإدارة

بيروت (وكالات)

ادعت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون أمس، على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ومسؤولة في البنك المركزي بجرم «الإهمال الوظيفي وإساءة الأمانة» في عملية إدارة الدولار المدعوم، وفق ما أفاد مصدر قضائي.

وعلى وقع الانهيار الاقتصادي المتمادي منذ العام 2019، فقدت الليرة قرابة ثمانين في المئة من قيمتها مقابل الدولار في السوق السوداء، فيما لا يزال السعر الرسمي مثبتاً على 1507 ليرات، ما أدى إلى ارتفاع جنوني في أسعار المواد المستوردة، وخصوصاً الغذائية منها.

وقال المصدر القضائي إن عون ادعت على سلامة ورئيسة لجنة الرقابة على المصارف مايا دبّاغ بجرم «الإهمال الوظيفي وإساءة الأمانة». كما ادعت على ميشال مكتّف، وهو صاحب شركة تستورد الدولار من الخارج وعلى الصرّاف عبد الرحمن الفايد بجرم مخالفة قرار إداري، وأحالتهم جميعاً على قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان القاضي نقولا منصور لاستجوابهم.