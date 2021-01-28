مصادر لـ «الاتحاد»: اليونان تبحث اتفاقاًً عسكرياًً مشتركاًً مع مصر وقبرص

القاهرة (الاتحاد)

نفذت بحريتا مصر واليونان تدريباً بحرياً عابراً بنطاق الأسطول الشمالى بالبحر المتوسط، وذلك باشتراك الفرقاطة المصـرية «طابا» والسفينة الحربية اليونانية «HS HYDRA F-452» عقب انتهاء زيارة ناجحة لميناء الإسكندرية.

وقالت مصادر لـ«الاتحاد» إن التدريب يهدف إلى تعميق تبادل الخبرات بين الجيش المصري وجيوش الدول الشقيقة والصديقة، لافتة إلى أن رئيس الأركان اليوناني كونستانتينوس فلوروس ناقش مع القيادات العسكرية المصرية في القاهرة، خلال زيارته الماضية ضمن وفد عسكري رفيع المستوى بنود اتفاق عسكري مشترك يضم اليونان ومصر وقبرص.

وأكد المتحدث العسكري المصري أن التدريب العابر شمل تنفيذ عدد من الأنشطة التدريبية المختلفة ذات الطابع الاحترافي، مشيراً إلى أن تلك التدريبات تأتي في إطار دعم ركائز التعاون المشترك بين القوات المسلحة المصرية واليونانية، والتي تزخر بخبرات عميقة في هذه المجالات، فضلاً على دعم الجهود الخاصة للاستفادة من القدرات الثنائية في تحقيق المصالح المشتركة لكلا الجانبين ودعم جهود الأمن والاستقرار البحري بالمنطقة.