ازدياد الطلبات المقدمة ضدّ تركيا للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان

ستراسبورغ (وكالات)

أعلن رئيس المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان روبرت سبانو، أنّ الطلبات المقدمة ضد تركيا في العام الماضي أظهرت زيادة بنسبة 27 في المئة، مقارنة بالعام الذي سبقه.

وبعد محاولة الانقلاب المذعوم في 15 يوليو 2016 في تركيا، ازدادت الطلبات المقدمة ضدّ الحكومة التركية بشكل ملحوظ على أساس المادة ذات الصلة التي تشير إلى الحق في محاكمة عادلة.

وتم الإعلان عن الميزانية العمومية لعام 2020 للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في مؤتمر صحفي عقد أمس، في مقر المحكمة في ستراسبورغ.

وفي العام الماضي، انصبّ الجزء الأكبر من عمل المحكمة على القضايا الواردة من روسيا وتركيا وأوكرانيا ورومانيا وإيطاليا، كما كان عليه الحال في السنوات السابقة.