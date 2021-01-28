رئيس وزراء الهند: سندعم حملات التطعيم بتوفير لقاحات كورونا

قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اليوم الخميس، إن بلاده ستساعد جهود حملات التطعيم ضد كوفيد- 19 عبر العالم بتوفير لقاحات إضافية ضد المرض الذي يسببه فيروس كورونا المستجد.

وقال مودي، في كلمة ألقاها عبر الإنترنت أمام المنتدى الاقتصادي العالمي: "بينما تم حتى الآن تقديم لقاحين للعالم فقط ضد فيروس كورونا تم إنتاجهما في الهند، فإنه سيتم توفير العديد من هذه اللقاحات في المستقبل القريب من الهند".

وأضاف رئيس وزراء الهند أن بلاده أنقذت بالفعل العديد من الأرواح. وبذلك، تكون قد "أوفت بمسؤولياتها العالمية" أثناء الوباء من خلال توفير اللقاحات الحالية لدول أخرى.

وقدمت الهند مئات الآلاف من جرعات اللقاحات مجاناً إلى دول في منطقتها.

وتابع مودي إنه بينما كانت هناك مخاوف في بداية جائحة فيروس كورونا المستجد من إصابة ما يصل إلى 800 مليون شخص وموت أكثر من مليوني شخص في بلاده، التي يبلغ عدد سكانها 1,3 مليار نسمة، أثبتت الهند خطأ العالم.

وشهدت البلاد حوالي 10,7 مليون إصابة حتى الآن، ويتناقص العدد اليومي منذ ما قبل بدء حملة التطعيم.

وحصنت الهند، حتى الآن، أكثر من 2,3 مليون عامل في قطاع الصحة على مدار 12 يوماً، وفقًا لمودي وسوف يتم تحصين حوالي 300 مليون في الأشهر القادمة.

ويُعقد الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي هذا العام عبر الإنترنت بسبب الجائحة. وفي السنوات العادية، يتجمع الآلاف من كبار السياسيين وقادة الشركات في منتجع دافوس الجبلي السويسري.