الجزائر تبدأ السبت حملة التطعيم ضد فيروس كورونا

تبدأ الجزائر السبت حملة التطعيم الوطنية ضد فيروس كورونا المستجد غداة وصول الدفعة الأولى من جرعات اللقاح الروسي «سبوتنيك-في».

وجاء في شريط العاجل للقناة الثالثة للتلفزيون الجزائري «تصل غداً ظهراً أول دفعة من لقاح سبوتنيك ضد كوفيد-19 إلى مطار بوفاريك» العسكري على بعد 40 كلم جنوب غرب العاصمة الجزائرية.

وأضافت القناة «تنطلق عملية التلقيح بمستشفى البليدة بعد غد السبت».

كانت ولاية البليدة غير البعيدة عن بوفاريك، عرفت ظهور الحالات الأولى لفيروس كورونا في مارس 2020، ما اضطر السلطات إلى عزلها تماما بمنع مغادرتها، أو الدخول إليها.

وأكد التلفزيون الحكومي أن دفعات اخرى من اللقاح «ستصل من الهند والصين».

وأعلن جمال فورار المتحدث باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة تفشي فيروس كورونا المستجد في 9 يناير الجاري أن وزارة الصحة جاهزة «لوجستيا ومهنيا»، موضحاً أن هناك ثمانية آلاف مركز صحي تتوزع على أنحاء البلاد التي يبلغ عدد سكانها 44 مليون نسمة لتنفيذ حملة التطعيم.

وستشمل العملية أولاً طواقم القطاع الصحي والمسنين، إضافة الى المصابين بأمراض مزمنة.

يأتي ذلك فيما أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، تسجيل 251 إصابة جديدة بالفيروس، خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 106 آلاف و610 إصابات.

وذكر فورار أن السلطات الصحية رصدت 4 وفيات جديدة، ليصبح بذلك مجموع الوفيات 2881.