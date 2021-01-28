"أسترازينيكا": لقاح كورونا فعال لمن تزيد أعمارهم عن 65 عاماً

دافع مختبر "أسترازينيكا"، اليوم الخميس، عن فعالية لقاحه ضد مرض كوفيد-19 لمن تزيد أعمارهم عن 65 عاماً بعد توصية ألمانية لاستخدامه للفئة العمرية بين 18 و64 سنة.

وأعلن متحدث باسم المجموعة البريطانية-السويدية أن "آخر التحاليل (...) تدعم فرضية فعالية اللقاح لدى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 سنة".

وينتظر أن تصدر الوكالة الأوروبية للأدوية قرارها "في الأيام المقبلة" حول السماح باستخدام هذا اللقاح من عدمه في الاتحاد الأوروبي.

وستتم مراجعة بيانات اللقاح البريطاني من قبل الهيئة الناظمة الصحية الأوروبية، غداً الجمعة، للحصول على ترخيص من الاتحاد الأوروبي.

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الذي وافقت بلاده على استخدام اللقاح حتى على الأشخاص المسنين، أن الهيئة البريطانية للمنتجات الصحية رأت أن اللقاح "جيد جداً وفعال" وأنه يؤمن "نسبة عالية من الحماية".

كانت اللجنة الألمانية للتطعيم أوصت، في وقت سابق اليوم الخميس، بإعطاء اللقاح المضاد لفيروس كورونا الذي طوّره مختبر أسترازينيكا، فقط للأشخاص الذين لا تفوق أعمارهم 65 عاماً بسبب "نقص حالياً في المعطيات المرتبطة بالأشخاص الأكبر سناً".

أما بريطانيا، فتستخدم هذا اللقاح إلى جانب لقاح "فايزر-بيونتك" وتأمل في أن تعطي التطعيم لمن هم فوق السبعين والأشخاص الأضعف بحلول منتصف فبراير، أي 15 مليون شخص.

وذكرت رئيسة قسم التطعيم في إدارة الصحة العامة في بريطانيا ماري رامسي، أن هذين اللقاحين "آمنان ويضمنان مستويات عالية من الحماية من فيروس كورونا المستجد خصوصاً الأشكال الخطيرة للمرض".

وقالت "كانت البيانات المتعلقة بالاستجابة المناعية مطمئنة للغاية".

وأضافت "بما أن احتمال الإصابة الخطيرة بكوفيد-19 وبالتالي الوفاة تزداد بشكل كبير مع السن، فإن الأولوية هي لتطعيم أكبر عدد ممكن من الأشخاص الضعفاء بأحد اللقاحين لحماية أكبر عدد من الأفراد وإنقاذ العدد الأكبر من الأرواح".