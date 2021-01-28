تونس: إصابة مديرة ديوان الرئاسة بوعكة بعد فتحها طرداً مشبوهاً

أعلنت الرئاسة التونسية، اليوم الخميس، أن مديرة الديوان الرئاسي نادية عكاشة أصيبت بوعكة، بعد أن فتحت طرداً بريدياً «لا يحمل اسم المرسل»، وموجهاً إلى رئيس الجمهورية.

وكانت رئاسة الجمهورية التونسية أفادت، أمس الأربعاء، بأنّ مسؤولاً في ديوان الرئاسة فتح الثلاثاء طرداً بريدياً يحوي مادة مشبوهة، وقد فتح تحقيق لتحديد طبيعتها، والجهة التي أرسلت الطرد.

وجاء في بيان، صادر اليوم الخميس عن الرئاسة التونسية ونشر على صفحتها الرسمية في «فيسبوك»، أن رئاسة الجمهورية تلقت الاثنين «بريداً خاصاً موجهاً إلى رئيس الجمهورية يتمثل في ظرف لا يحمل اسم المرسل» تولت «الوزيرة مديرة الديوان الرئاسي فتحه، فوجدته خالياً من أي مكتوب».

وأضاف البيان أنّه «بمجرد فتحها للظرف، تعكر وضعها الصحي، وشعرت بحالة من الإغماء وفقدان شبه كلي لحاسة البصر، فضلاً عن صداع كبير في الرأس».

وأشار البيان إلى أن موظفاً في رئاسة الديوان، كان موجوداً لدى فتح الظرف «شعر بالأعراض نفسها ولكن بدرجة أقل».

وأوضح بيان الرئاسة أن الظرف أرسل إلى وزارة الداخلية للتحقيق فيه و«لم يتسن إلى حد هذه الساعة تحديد طبيعة المادة» التي كانت داخله، بينما توجهت مديرة الديوان الرئاسي إلى المستشفى العسكري للقيام بفحوص طبية «للوقوف على أسباب التعكر الصحي المفاجئ».

وقال البيان إنّ الرئيس قيس سعيّد «بصحة جيدة ولم يصبه أي مكروه».

وتحدثّت وسائل إعلام تونسية عن وجود شبهات بأنّ الطرد يحوي مادة الريسين السامة.