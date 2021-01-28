رئيس وزراء العراق يعلن القضاء على قيادي كبير في داعش

أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، أن القوات العراقية تمكنت من القضاء على من يطلق على نفسه والي العراق في تنظيم داعش الإرهابي.

وقال الكاظمي، في تغريدة على موقع «تويتر»، إن «شعب العراق إذا وعد أوفى، وقد توعدنا عصابات داعش الإرهابية برد مزلزل، وجاء الرد من أبطالنا بالقضاء على زعيم عصبة الشر».

وأضاف الكاظمي، وهو أيضا القائد العام للقوات المسلحة العراقية، قتل «أبو ياسر العيساوي، في عملية استخبارية نوعية».

كان العراق أعلن بدء عملية عسكرية لملاحقة فلول تنظيم داعش الإرهابي بعد التفجير المزدوج الذي شهدته ساحة الطيران في وسط العاصمة بغداد الأسبوع الماضي والذي أسفر عن مقتل 32 شخصاً، وإصابة أكثر من 100.

وأعلن تنظيم داعش المتطرف مسؤوليته عن التفجير الانتحاري المزدوج.

وقضى العراق على تنظيم داعش المتشدد، في 2017 بمساعدة التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، لكن فلول التنظيم المتطرف تنفذ، من حين لآخر، تفجيرات ضد المدنيين وقوات الأمن.