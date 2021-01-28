الفريق الدولي يبدأ مهمة تتبع منشأ فيروس كورونا في الصين

خرج فريق من خبراء منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، من الحجر الصحي في مدينة ووهان في الصين لبدء تحقيقه الميداني حول منشأ فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد- 19، الذي يواصل تفشيه في كافة أنحاء العالم.

بعد الخضوع لحجر صحي استمرّ أسبوعين في فندق في مدينة ووهان في وسط الصين، حيث ظهر الوباء منذ أكثر من عام، استقلّ أكثر من عشرة أعضاء في فريق منظمة الصحة العالمية، حافلة أقلّتهم إلى منشأة أخرى تابعة لمنظمة دولية كبيرة.

وأوضحت وزارة الخارجية الصينية أنه سيكون بإمكانهم المشاركة في ندوات والقيام بزيارات ميدانية.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، أمس الأربعاء، إن الولايات المتحدة تدعم "تحقيقاً دولياً يجب أن يكون في رأينا واضحاً ومعمقاً"، مشيرةً إلى أن واشنطن "ستقيّم مصداقية تقرير التحقيق عند انتهائه".

ويبدأ التحقيق في وقت يصبح فيه الوباء فتاكاً أكثر فأكثر، مع تسجيل عدد يومي قياسي جديد للوفيات بلغ أكثر من 18 ألفاً أمس الأربعاء.

في المجمل، تسبب الوباء في وفاة ما لا يقلّ عن2,17 مليون شخص وأصاب أكثر من 100,8 مليون شخص منذ أواخر ديسمبر 2019، بحسب حصيلة أعدّت اليوم الخميس.