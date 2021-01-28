الرئيس العراقي يؤكد أهمية التنسيق مع مصر والأردن

أكد الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الخميس، أهمية التنسيق الثلاثي بين بلاده والأردن ومصر.

وشدد صالح، خلال استقباله رئيس وزراء الأردن بشر الخصاونة الذي يزور العراق حالياً، على "أهمية متابعة التنسيق الثلاثي بين العراق والأردن ومصر، لبناء علاقات تعاون استراتيجية قائمة على المصالح المشتركة، لمجابهة تحديات الإرهاب والتطرف، وتخفيف التوترات والأزمات الإقليمية وخلق منظومة للسلام والاستقرار بالمنطقة".

وتسلم صالح رسالة خطية من عبدالله الثاني عاهل الأردن، وحمل ضيفه تحياته إلى الملك عبدالله.

وأكّد صالح الحرص على ضرورة "دفع أطر التعاون الثنائي بين البلدين، وتطلع العراق لبناء علاقات متطورة ورفع مستوى التعاون مع المملكة الأردنية الهاشمية في المجالات كافة خدمة للمصالح المشتركة للشعبين الشقيقين، والانطلاق نحو آفاق أوسع عبر تعزيز التفاهمات والبروتوكولات المتفق عليها بين البلدين".