ألمانيا تتوقع 10 أسابيع أخرى صعبة جراء جائحة كورونا

دعا وزير الصحة الألماني ينس شبان، اليوم الخميس، مواطني بلاده إلى الاستعداد لعشرة أسابيع أخرى صعبة جراء جائحة فيروس كورونا المستجد.

واقترح شبان، في تغريدة على موقع«تويتر» للتواصل الاجتماعي، أن يتطرق مؤتمر لرؤساء حكومات الولايات مخصص فقط للتطعيم إلى التشاور حول الوضع والأهداف والتعامل اللاحق مع الأزمة.

ورأى الوزير، وهو من الحزب المسيحي الديمقراطي الذي تنتمي إليه المستشارة أنجيلا ميركل، أنه يجب دعوة الشركات المصنعة للقاح إلى المشاركة في حوار بحضور خبراء.

وقال إن الحصول على معلومات والتنسيق والتحرك الموحد من الأمور المجدية دائما، «لأننا سنمر بما لا يقل عن عشرة أسابيع صعبة بسبب النقص في اللقاح».

وأضاف شبان «علينا قضاء هذه الفترة بالعمل المشترك في هذه القضية».

يذكر أن هذه الفترة ستتضمن عيد الفصح الذي يوافق مطلع أبريل المقبل.

وأعرب شبان عن اعتقادهم بأن التطعيمات الجماعية بادرة لصد فيروس كورونا.