توصية بإعطاء لقاح «أسترازينيكا» لأشخاص دون 65 عاماً فقط

أوصت اللجنة الألمانية للتلقيح، اليوم الخميس، بإعطاء اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجدّ الذي طوّره مختبر أسترازينيكا، فقط للأشخاص الذين لا تفوق أعمارهم 65 عاماً.

وكتبت لجنة التلقيح في وثيقة «لقاح أسترازينيكا ضد كوفيد-19 موصى به حالياً فقط للأشخاص الذين تراوح أعمارهم بين 18 و65 عاماً».

وأشارت الوثيقة إلى أن «المعطيات المتوفرة حالياً غير كافية لتقييم فعالية اللقاحات» للأشخاص الذين تفوق أعمارهم 65 عاماً.

بدورها، ذكرت وزارة الصحة الألمانية، اليوم، أنه بناء على البيانات المتاحة في الوقت الراهن، فإن هذا اللقاح موصى به للأشخاص الذين تراوح أعمارهم بين 18 و65 عاما.

وينتظر أن يصدر الاتحاد الأوروبي، غدا الجمعة، قراره بشأن السماح باستخدام هذا اللقاح أو عدمه.

كانت بريطانيا ودول عديدة أخرى سمحت باستخدام هذا اللقاح.