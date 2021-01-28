«الصحة العالمية»: من المبكر تخفيف قيود كورونا في أوروبا

قالت الإدارة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا، اليوم الخميس إن «من المبكر جدا تخفيف» التدابير الصحية في القارة رغم تراجع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في عدد من الدول.

وأعلن هانس كلوغه المدير الإقليمي للمنظمة الدولية في أوروبا، خلال مؤتمر صحافي عبر الإنترنت، أن «30 دولة (من أصل 53 في المنطقة) شهدت تراجعاً كبيراً لمعدل الإصابة التراكمي على مدى 14 يوما (...) رغم أن معدلات العدوى في كافة أنحاء أوروبا لا تزال مرتفعة».

وأضاف أن «هذا الأمر له تداعيات على أنظمة الصحة ويضع خدمات الرعاية أمام اختبار صعب. وبالتالي، من المبكر جداً تخفيف» التدابير الصحية.

وقال كلوغه «في مواجهة النسخ المتحوّرة الجديدة من الفيروس وهي معدية أكثر، يجب أن نبقى متيقظين».

في منطقة الفرع الأوروبي من منظمة الصحة، سجّلت 33 دولة إصابات مرتبطة بالنسخة المتحوّرة البريطانية و16 دولة إصابات بالنسخة المتحوّرة الجنوب أفريقية، بحسب بياناتها الأخيرة.

وتابع كلوغه «هذا هو الوقت الذي يجب فيه أن نستدعي كل احتياطاتنا من الصبر والصمود لاحترام التدابير الضرورية التي تحمي أنظمتنا الصحية من الانهيار تحت ضغوط فيروس أشد عدوى»، في وقت بدأت 35 دولة في المنطقة حملة التلقيح.

وفرضت أغلب الدول الأوروبية لإجراءات احترازية وقيودا لكبح الموجة الحالية من تفشي الفيروس. ومن بين هذه الإجراءات: الإغلاق الشامل وحظر تجول ليلي والتعليم والعمل عن بعد وفرض نتيجة فحص سلبي للقادمين والحجر الإلزامي للوافدين من بعض الدول، وغيرها من الإجراءات.

وأحصت أوروبا، حتى الساعة 11,00 ت غ اليوم الخميس، 719,737 وفاة من أصل 32,732,486 إصابة بالفيروس.