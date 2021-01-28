ألمانيا تعتزم التخفيف من حركة الرحلات الجوية لمواجهة فيروس كورونا

تعتزم ألمانيا أن تخفض بشكل حاد حركة النقل الجوي مع بريطانيا والبرازيل وجنوب أفريقيا والبرتغال، وهي دول تعتبرها الأكثر تضرراً من النسخ المتحوّرة الجديدة من فيروس كورونا المستجّد، وفق ما أعلن وزير الداخلية اليوم الخميس.

وقال الوزير هورت سيهوفر للصحافة: «نركز على مناطق تحوّر (الفيروس) في هذا الاقتراح لفرض قيود على السفر»، مشيراً إلى الدول الأربع.

وأضاف أن الحكومة الألمانية ستقدم مشروع قانون في هذا الاتجاه، مشيراً إلى أنه لن يتضمن سوى القليل من الاستثناءات لتعليق الرحلات مع هذه الوجهات.

وتابع الوزير: «أنا أؤيد (فرض) إجراء صارم جداً».

وأوضح أن «القرار الأساسي هو أننا لا نريد رحلات، لا دخول من مناطق تحوّر (الفيروس) فيها إلى أراضينا، ونقيّم من وجهة نظر نسبية أية استثناءات تُعتبر أساسية».

وقد تتم إضافة دول أخرى على اللائحة بناءً على تفشي النسخ المتحوّرة من الفيروس على أراضيها.

وأكد الوزير: «أننا نبذل قصارى جهودنا لتحديد أي دول هي مناطق تحوّر، وهو ليس قراراً سياسياً، بل قرار تقني» مكلفة به السلطات الصحية الألمانية.

وتراجع العدد اليومي للإصابات الجديدة في ألمانيا في الأيام الأخيرة، إلى ما دون 10 آلاف حالة، بعد فرض سلسلة إجراءات جديدة حتى منتصف فبراير.



