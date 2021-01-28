بولندا تسجل 7156 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة البولندية اليوم الخميس تسجيل 7156 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبذلك بيلغ إجمالي حالات الإصابة بالفيروس مليوناً و 496 ألفاً 665 حالة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الوزارة القول إنه تم تسجيل 389 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 36 ألفاً و 443 حالة.

وقامت بولندا، التي يبلغ تعداد سكانها 38 مليون نسمة، بتوزيع مليون جرعة لقاح ضد فيروس كورونا حتى الآن.

وحصل 850 ألف مواطن على الجرعة الأولى من اللقاح، في حين حصل 150 ألف مواطن على الجرعتين.

وكان تقرير نشرته صحيفة «رزيسبوسبوليتا» دون ذكر مصدر المعلومات قد أفاد بأن إعادة افتتاح مراكز التسوق في بولندا، اعتباراً من أول فبراير «تبدو الآن مستحيلة».



