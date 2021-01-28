الرئيس المكسيكي في تحسن بعد إصابته بـ«كوفيد-19»



قال مسؤول بارز بقطاع الصحة في المكسيك: إن حالة الرئيس آندريس مانويل لوبيز أوبرادور في تحسن بعد إصابته بـ«كوفيد-19»، وإن الأعراض خفيفة جداً.

وقال هوجو لوبيز-جاتيل نائب وزير الصحة، في مؤتمر صحفي اعتيادي أمس الأربعاء، إن لوبيز أوبرادور (67 عاماً) يعاني ارتفاعاً في درجة الحرارة لفترات قصيرة متقطعة «دون متاعب فعلية أخرى».

وأضاف: «لا يزال ينعم بالنشاط البالغ، والأعراض خفيفة جداً، حتى أنه يواصل تنفيذ مهامه».

وكان لوبيز أوبرادور قد أعلن يوم الأحد أن الاختبارات أثبتت إصابته بـ«كوفيد-19» بعد عودته إلى العاصمة على رحلة تجارية قادمة من وسط المكسيك، حيث حضر فعالية هناك.

وسجلت وزارة الصحة بالمكسيك، أمس الأربعاء، 17944 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا و1623 وفاة، ليصل إجمالي الإصابات بالبلاد إلى مليون و806849 والوفيات إلى 153639.



