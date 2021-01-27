المغرب يبدأ الخميس حملة تطعيم عامة ضد كورونا

قال الديوان الملكي، الأربعاء، إن المغرب سيبدأ حملة تطعيم عامة للوقاية من فيروس كورونا المستجد الخميس.

ونقلت وكالة أنباء المغرب العربي عن بيان للديوان، أنه "تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، فإن حملة التلقيح ستكون مجانية لجميع المواطنين".

وأضاف البيان أن الحملة ستمكن من "تحقيق المستويات المنشودة من التحصين الجماعي وحماية المواطنين من هذه الجائحة".

وأكد الديوان أن المغرب لديه جرعات كافية لبدء الحملة التي ستكون متاحة لجميع الأشخاص فوق سن السابعة عشرة، مؤكدا "ستتم هذه الحملة بطريقة تدريجية، وسيستفيد منها جميع المواطنين المغاربة والأجانب المقيمين بالمغرب".

تأتي الحملة بعد أن تسلمت المملكة المغربية جرعات من اللقاح المضاد لمرض كووفيد-19 من شركتي «أكسفورد-أسترازينيكا» و«سينوفارم».

وقالت وزارة الصحة المغربية، الأربعاء، إن مواعيد تطعيم العاملين في القطاع الصحي قد حددت، بينما يسجل السكان أسماءهم عبر الإنترنت لتلقي اللقاح في ثلاثة آلاف موقع.

وطلبت الرباط 66 مليون جرعة من اللقاحات، حيث إنها تستهدف تطعيم 25 مليون شخص، يمثلون أربعة أخماس عدد سكان البلاد على مدى ثلاثة أشهر.