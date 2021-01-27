رغم الإغلاق الشامل.. لبنان يسجل أعلى وفيات يومية بـ«كورونا» خلال عام

أحصت السلطات الصحية اللبنانية، اليوم الأربعاء، أكبر عددٍ من الوفيات اليومية على مدى عام جراء فيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأعلنت وزارة الصحة العامة، في تقريرها اليومي حول مستجدات مرض «كوفيد - 19»، رصد 76 وفاة جديدة بالفيروس في أعلى حصيلة يومية للوفيات منذ فبراير 2020 حين أعلن عن أول إصابة بالمرض.

بذلك، يرتفع إجمالي الوفيات إلى 2553 حالة.

كما بلغ مجموع الإصابات بالفيروس، اليوم الأربعاء، 289 ألفاً و660 شخصاً بعد تسجيل 3906 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

تأتي هذه الزيادة الكبيرة في الإصابات والوفيات رغم خضوع لبنان لحالة طوارئ صحية منذ 14 يناير الحالي، قضت بإغلاق البلاد بشكل كامل، وتطبيق حظر تجول شامل يمنع الخروج إلى الشوارع إلا لفئات قليلة من العمال لأداء مهامها.