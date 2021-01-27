خبراء لـ«الاتحاد»: أردوغان يبحث عن موطىء قدم في تونس لإدخال السلاح لليبيا

أحمد عاطف، عبدالله أبوضيف (القاهرة)

اعتبر خبراء ومحللون، أن التقارب التركي - التونسي في مجال التدريبات العسكرية المشتركة، والتي حدثت خلال الأيام الماضية، له مغزى آخر غير المعلن، وهو محاولة الأتراك التحايل على حظر نقل السلاح إلى ليبيا، موضحين أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يحاول البحث عن موضع قدم له في تونس لإدخال السلاح إلى ليبيا من الحدود التونسية. وأضاف الخبراء لـ«الاتحاد»، أن هذه المناورات مجرد دعاية إعلامية فقط، خاصة في ظل العقوبات الأميركية والأوروبية المفروضة على تركيا.

وقال المحلل التركي علي أونال، إن المناورات التركية التونسية، المقامة حالياً تأتي ضمن محاولة أردوغان تأمين نفسه قدر الإمكان، خاصة أن تونس من الحلفاء القلائل لنظام الرئيس التركي، وذلك لسيطرة جماعة «الإخوان» من خلال حركة النهضة على الإدارة هناك.

وأضاف أونال لـ«الاتحاد»، أن الأزمة في شرق المتوسط أكبر من تخطيها باستعراض القوة العسكرية، خاصة أن الدول المواجهة تتمتع بقوة كبيرة، وعلاقات سياسية وخارجية موطدة مع دول المنطقة، خاصة اليونان والتي لها باع طويل من العلاقات في المنطقة العربية، خاصة مع مصر على سبيل المثال، والتي تربطها بها علاقات اقتصادية وسياسية أيضاً، إلى جانب العلاقات العسكرية التي تمثلت في عقد مناورات «ميدوزا».

وأجرت القوات الخاصة التونسية والتركية مناورات مشتركة، اعتبرت الأولى من نوعها، قالوا إنها تأتي في إطار تعزيز التنسيق وتبادل المعلومات بين البلدين، ونشرت وزارة الدفاع التركية، أول أمس، بياناً أشارت فيه أن التدريبات استمرت من تاريخ 17 إلى تاريخ الاثنين 25 من الشهر الجاري.

واعتبر اللواء سمير فرج القائد بالجيش المصري سابقاً أن من يتحكم في تونس الآن هو حزب النهضة الإخواني، وحاولت المعارضة التونسية إقالته من البرلمان، لكنها فشلت.

وأضاف فرج لـ«الاتحاد»، أن تركيا تحاول التقارب مع تونس لكي يكون لها موضع قدم بالقرب من ليبيا من جهة تونس، لا سيما بعد حظر إدخال السلاح إلى ليبيا عبر الجو أو البحر، أو الجو من قبل الدول الأوروبية؛ ولذلك تحاول تركيا استغلال تونس لإدخال السلاح من أراضيها للداخل الليبي عبر الحدود بين البلدين.

ولفت الخبير الاستراتيجي إلى أن الدول العربية لا تستغرب هذا التقارب؛ لأنه معروف، وما حدث غرض إعلامي فقط للتقارب التونسي التركي بعد العقوبات الكبيرة على أنقرة من قبل الاتحاد الأوروبي وأميركا.