الجيش الليبي لـ«الاتحاد»: ندعم أي عمل وطني ينهي وجود «المرتزقة»

حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)

أكد الجيش الوطني الليبي دعم القيادة العامة لمخرجات اللجنة العسكرية الليبية «5+5» التي تم الاتفاق عليه في اجتماعات جنيف أكتوبر الماضي، مشيراً إلى ترحيب القيادة بالموقف الوطني للوفد العسكري الذي يمثل حكومة الوفاق، خلال الاجتماعات.

وقال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي اللواء خالد المحجوب في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد» إن قيادة الجيش تدعم أي عمل وطني ينهي وجود المرتزقة الأجانب والمسلحين وعناصر جماعة «الإخوان» الذين مارسوا الفساد في الأراضي الليبية، لافتاً إلى أن المسار العسكري يعد أحد أهم المسارات الليبية كون المشكلة بالأساس أمنية.

واتهم اللواء خالد المحجوب المجموعات المسلحة بمنع قيام مؤسسات الدولة الموحدة في ليبيا، لافتاً إلى تمسك القيادة العامة بتنفيذ كافة مخرجات اللجنة العسكرية في جنيف خاصة إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب، وفتح الطريق الساحلي، لافتاً إلى أن كافة البنود التي تم التوصل إليها يجب تفعيلها كأولوية.

يأتي ذلك، بالتزامن مع استمرار الجانب التركي في تدريب العناصر المسلحة التابعة لحكومة الوفاق.

وأعلن صلاح الدين النمروش وزير الدفاع المفوض بحكومة الوفاق أن 1300 من عناصر الوفاق أنهوا التدريبات قدمتها لهم القوات التركية في مراكز تدريب داخل ليبيا.

وأوضح النمروش أن التدريبات مستمرة لحوالي 1100 متدرب يتلقون تدريبات في مراكز داخل البلاد، لافتا إلى أن جزءاً من الطلاب يواصلون البرامج التدريبية في الأكاديميات العسكرية داخل الأراضي الليبية، مشيراً إلى تلقي حوالي 200 فرد مسلح لتدريبات في تركيا.