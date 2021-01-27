محكمة ليبية تبطل اتفاقيتين مع تركيا

بنغازي (الاتحاد)

أصدرت محكمة استئناف البيضاء شرق ليبيا حكماً بانعدام قراري المجلس الرئاسي بشأن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع تركيا، بالإضافة إلى اتفاقية التعاون الأمني والعسكري.

وقال مجلس النواب الليبي في بيان إن الحكم صدر لصالح مجلس النواب في انعدام اتفاقيات الغرض منها انتهاك السيادة الليبية، وذلك بناءً على الدعوى التي رفعت من قبل الإدارة القانونية بديوان مجلس النواب الليبي بتوجيهات رئيس البرلمان بشأن إبطال القرارين في الشق المستعجل بإيقاف التنفيذ إلى حين الفصل في الموضوع.

وقال المحلل الليبي أحمد المهداوي لـ«الاتحاد» إن القضاء الليبي ليس له تأثير على المستوى الدولي خاصة الأحكام الصادرة بانعدام واختصاص المجلس الرئاسي والأعلى للدولة في العديد من القرارات التي لم يأخذ بها المجتمع الدولي، لافتاً إلى أن تركيا قامت بتحصين نفسها من أي مساءلة قانونية أو دولية في بنود الاتفاقية وسحب حق الجانب الليبي في الاعتراض أو إنهاء أو تغيير بنود الاتفاقية الموقعة بين تركيا وحكومة الوفاق. ورأى المحلل الليبي العربي الورفلي أن الحكم الصادر عن محكمة البيضاء رسالة قضائية بأن التصرفات الصادرة من المجلس الرئاسي تعتبر والعدم سواء، وخاصة فيما يتعلق بالاتفاقات الأمنية والبحرية المبرمة مع تركيا.