منظمات دولية تنقل أموالها من بنوك صنعاء إلى عدن

عدن (وكالات)

لجأت العديد من وكالات الإغاثة العاملة في اليمن إلى نقل أموال كبيرة من بنوك صنعاء إلى عدن، تنفيذاً لقرار الولايات المتحدة، القاضي بتصنيف ميليشيات الحوثي منظمة إرهابية.

وقالت منظمة تقييم القدرات الدولية، إن المنظمات لجأت إلى هذا الإجراء خوفاً من مواجهة العقوبات بموجب أحكام الدعم المادي لجماعة إرهابية، حيث قد تصل العقوبة إلى السجن 20 عاماً.

وبحسب تقارير، فإن تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية سيمنح البنك المركزي اليمني في عدن إشرافاً على أموال المساعدات المقدمة إلى اليمن بدلاً من البنك المركزي بصنعاء. وكان خبراء في شؤون الجماعات الإرهابية والقانون الدولي، تحدثوا عن عواقب وخيمة ستواجهها الميليشيات الحوثية الإرهابية، بعد القرار الأميركي الذي قد يشجع دولاً أخرى إلى تصنيف الحوثيين تنظيماً إرهابياً.