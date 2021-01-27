محامون لبنانيون يسعون لوقف تصفية شركة بريطانية

بيروت (وكالات)

طلبت نقابة المحامين اللبنانية من السلطات البريطانية وقف تصفية طوعية لشركة مسجلة في بريطانيا بسبب صلات محتملة لها بانفجار مرفأ بيروت العام الماضي، وذلك وفقاً لرسالة أطلعت عليها «رويترز».

وفي الرسالة التي بعثت بها النقابة في 25 يناير إلى المشرعة البريطانية مارجريت هودغ، وقالت نقابة المحامين في بيروت، إنها طلبت من مكتب تسجيل الشركات في بريطانيا أن يمنع تصفية شركة «سافارو ليمتد»، التي تصفها بأنها «كيان متهم»، للسماح باستمرار التحقيقات في دورها المحتمل في الانفجار.

وأكدت رسالة نقيب المحامين في بيروت ملحم خلف، أن القاضي اللبناني المكلف بالتحقيق وجه اتهاماً لسافارو، وأن السماح لها بالتصفية قبل نهاية الإجراءات القضائية سيسمح لكيان متهم بالتهرب من العدالة.

ولم تكشف الرسالة عن لائحة الاتهام المحتملة لسافارو، ولم تتمكن «رويترز» من تأكيد ما إذا كانت سافارو واجهت اتهامات ومتى كان ذلك إن حدث، ولم يرد القاضي ولا وزارة العدل اللبنانية ولا خلف بعد على طلبات للتعليق على الرسالة.

ولم ترد كذلك مارينا سيلو على طلب للتعليق على الرسالة، أما مكتب تسجيل الشركات الذي له سلطة تأجيل تصفية الشركات، فقال إنه لا يعلق على القضايا الفردية.

وكانت سيلو قدمت في 12 يناير، طلباً لمكتب تسجيل الشركات لتصفية سافارو، التي قدمت بيانات سنوية منذ 2008 تفيد بأنها لا تعمل.