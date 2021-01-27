إتلاف 2872 لغماً زرعتها ميليشيات الحوثي في شبوة

عدن (الاتحاد)

أتلفت الفرق الهندسية التابعة للبرنامج الوطني للتعامل مع الألغام والمشروع السعودي لنزع الألغام «مسام»، أمس، كميات جديدة من الألغام التي زرعتها ميليشيات الحوثي الإرهابية ومخلفات الحرب بمحافظة شبوة. وأوضح مدير البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام العميد أمين العقيلي، في تصريح لوكالة الأنباء اليمينية «سبأ»، أن الفرق الهندسية أتلفت خلال عمليتين منفصلتين 2872 من الألغام المضادة للدروع والفردية ومخلفات الحرب من صواريخ وقذائف غير منفجرة، في منطقة «مرة» بمحافظة شبوة زرعتها الميليشيات الحوثية، مشيراً إلى أن الكمية التي تم إتلافها جمعتها الفرق الهندسية من ضواحي مدينة «عتق» ومنطقة «مرة». ولفت العقيلي، إلى تطهير مناطق واسعة لوثتها ميليشيات الحوثي بالألغام، مؤكداً استمرار أعمال النزع والتطهير في تلك المناطق.