النرويج تغلق حدودها لكبح تفشي فيروس كورونا

أعلنت إرنا سولبيرج رئيسة وزراء النرويج، اليوم الأربعاء، أن بلادها ستغلق الحدود أمام الجميع في أحد أكثر قيود السفر صرامة في أوروبا لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وأضافت سولبيرج، في مؤتمر صحفي «عمليا، الحدود ستكون مغلقة أمام أي فرد لا يعيش في النرويج».

وأشارت إلى أن الاستثناءات ستشمل مجموعات محدودة، من بينها العاملون في القطاع الصحي في بعض الدول، لكن أغلب العمالة الوافدة ستمنع من القدوم.

وأعلنت النرويج، وهي ليست عضواً في الاتحاد الأوروبي، يوم السبت فرض العزل العام على المنطقة التي تضم عاصمتها أوسلو، بعد تفش لسلالة أشد عدوى من كورونا جرى رصدها للمرة الأولى في بريطانيا.