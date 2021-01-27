«الصحة العالمية»: يمكن تعديل لقاحات «كورونا» لتواجه سلالات متحورة

قال مايك رايان رئيس قسم الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، إن لقاحات فيروس كورونا المستجد قابلة للتعديل بسرعة، تحسباً لاحتمال أن تصبح غير فعالة في مواجهة السلالات المتحورة من الفيروس.

وأضاف رايان، خلال جلسة للرد على الأسئلة عبر وسائل التواصل الاجتماعي «انظروا إلى الإنفلونزا. نحن نغير تركيبة اللقاح مرتين في السنة، لنصف الكرة الأرضية الشمالي والجنوبي. ولدينا القدرة على إنتاج لقاحات بسرعة كبيرة جداً لمواجهة سلالات الإنفلونزا السائدة».

وأضاف «لا يوجد سبب، حتى في المستقبل، (يمنعنا من التطعيم ضد كوفيد - 19) إذا تطور هذا الفيروس إلى نقطة تبدأ فيها لقاحاتنا في فقد فعاليتها... يمكننا تعديل هذه اللقاحات، وأعتقد أن بإمكاننا تعديل هذه اللقاحات بسرعة».

وحتى الآن، هناك مؤشرات على أن اللقاحات المتوافرة لا تزال قادرة على مكافحة السلالات المتحورة من الفيروس خاصة النسخة البريطانية والجنوب أفريقية.

ويعتقد العلماء والأطباء أن هاتين النسختين سريعتا التفشي مقارنة بالنسخة الأصلية من الفيروس. وهو ما يفسر الزيادة الكبيرة في عدد الإصابات بالوباء في بعض دول العالم.