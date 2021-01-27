أميركا ترفع مستوى الإنذار من خطر الإرهاب

أصدرت وزارة الأمن الداخلي الأميركية، اليوم الأربعاء، نشرة رفعت فيها مستوى الإنذار ضد الإرهاب.

وأشارت الوزارة، في بيان، إلى «مناخ من التهديدات المتنامية» المرتبطة بـ«متطرفين عنيفين» مناهضين للحكومة الفدرالية.

وأوضحت الوزارة، أنها لا تملك «معلومات ذات صدقية عن مؤامرة محددة»، لكنها لاحظت أن «أعمال شغب عنيفة، وقعت أيضاً في الأيام الأخيرة»، وأن هذه التهديدات يمكن أن تستمر لأسابيع عدة.

واقتحم أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب، مبنى الكونجرس «الكابيتول»، لمنع التصديق على فوز الرئيس جو بايدن بالانتخابات الرئاسية، بينما كان مجلساً الشيوخ والنواب في جلسة مشتركة.