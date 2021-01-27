إيطاليا تستثمر لتطوير لقاح محلي جديد ضد «كورونا»

أعلن وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانسا، اليوم الأربعاء، أن بلاده ستستثمر بمستوى 30% في شركة محلية تطور لقاحاً جديداً ضد مرض «كوفيد - 19».

والشركة هي «راي تيرا» للتكنولوجيا الحيوية ومقرها قرب العاصمة الإيطالية روما.

وقال سبيرانسا: «إنه الخيار الأمثل وخيار مهم».

كانت اللجنة العليا التي تعالج أزمة «كورونا» قد أعلنت، أمس الثلاثاء، أن إيطاليا ستشارك بمستوى 30% في هذه الشركة.

وصرحت متحدثة بأنها غير قادرة على تحديد مبلغ الاستثمار أو تاريخ وضع اللمسات الأخيرة عليه.

وأعلن مصدر أن «راي تيرا» ستحصل على مزيد من الأموال العامة على شكل قروض ومساعدات بقيمة 81 مليون يورو.

واللقاح الذي تطوره «راي تيرا» والذي لا يزال في مرحلة التجارب، غير جاهز لرفعه إلى السلطات الصحية الإيطالية والأوروبية.

وقال فرانشيسكو فايا، المسؤول الصحي في مستشفى «سبالانزاني» في روما المتخصص في الأمراض المعدية لقناة «لا سيتي»، «إذا استمرت التجارب بنجاح كما في المرحلة الأولى، يتوقع أن ننهي أعمالنا بحلول يونيو أو يوليو كحد أقصى».

وأعلن مدير الوكالة الإيطالية للأدوية جورجو بالو لقناة «سكاي تي جي 24»، أن اللقاح قد يكون جاهزاً «في سبتمبر على أقرب تقدير».

وإيطاليا من الدول الأكثر تضرراً بالجائحة، حيث سجلت 2.5 مليون إصابة وأكثر من 86 ألف وفاة.

وأرغمت كالدول الأوروبية الأخرى على إبطاء برنامج التطعيم بسبب التأخر في تسليم لقاحات «فايرز - بيونتك». وردت الحكومة الإيطالية بتهديد «فايزر» بملاحقات قضائية.

وبدأت إيطاليا برنامج التطعيم نهاية ديسمبر واستخدمت حتى الآن 1.5 مليون جرعة. ومن مجمل هذه الجرعات تلقى 242 ألف شخص الجرعتين اللازمتين للحماية من «كوفيد - 19»، الناجم عن العدوى بفيروس كورونا المستجد.