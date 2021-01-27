بريطانيا تفرض حجراً على الوافدين من بعض البلدان بسبب كورونا

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الأربعاء، فرض حجر صحي في الفندق على المقيمين في المملكة المتحدة القادمين من دول تعتبر ذات وضع وبائي خطير، بسبب السلالة المتحورة من فيروس كورونا.

ويشمل القرار، القادمين من 22 دولة، حيث يشكل الفيروس المتحور «خطرا» كما هي الحال في جنوب أفريقيا والبرتغال ودول أميركا الجنوبية. ويُمنع المجيء من هذه الدول لغير المقيمين في المملكة المتحدة.

وقال رئيس الوزراء بوريس جونسون، أمام مجلس العموم «سنطلب من جميع الوافدين، الذين لا يمكن رفض دخولهم، عزل أنفسهم في أماكن إقامة توفرها الحكومة، مثل الفنادق، لمدة عشرة أيام من دون استثناء».

وأوضح جونسون أنه سيتم نقل هؤلاء المسافرين «مباشرة» من المطار إلى المكان الذي سيمضون فيه الحجر الصحي.

ويتعين على القادمين إلى المملكة المتحدة، وهي أول دولة في أوروبا يتم فها تسجيل أكثر من 100 ألف وفاة بفيروس كورونا المستجد، حيازة فحص نتيجته سلبية والخضوع لحجر صحي لمدة عشرة أيام.

وأوضحت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل أمام النواب أنه سيتم زيادة الرقابة على الامتثال للحجر الصحي، وتعزيز وجود الشرطة في الموانئ والمطارات، لضمان عدم مغادرة المقيمين البريطانيين البلاد إلا لأسباب «استثنائية» وليس لقضاء العطلة.

كما أعلن جونسون، اليوم الأربعاء، تأجيل إعادة فتح المدارس إلى 8 مارس المقبل في إنجلترا إذا حققت الحكومة هدفها في تطعيم 15 مليون شخص، وبينهم من تزيد أعمارهم على 70 عامًا، بحلول منتصف فبراير.

وحصل 6,8 مليون شخص في بريطانيا على الجرعة الأولى من اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد.

ومن المتوقع البدء بتخفيف الإغلاق تدريجيا بعد إعادة فتح المدارس.