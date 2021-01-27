تسجيل أكثر من 18 ألف وفاة جديدة بـ«كورونا» حول العالم

سجلت أكثر من 18 ألف وفاة ناجمة عن «كوفيد - 19»، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في العالم، وهو أعلى عدد وفيات يومية منذ ظهور الوباء، اليوم الأربعاء.

وسجلت الثلاثاء 18109 وفيات إضافية. وخلال أسبوع، أي بين 20 و26 يناير، سجل العالم 101.366 وفاةً إضافية، أي ما متوسطه 14 ألف وفاة في اليوم. وهو أكثر أسبوع تسجل فيه وفيات منذ بدء تفشي الوباء.

ومنذ مطلع يناير، يتسارع ارتفاع معدل الوفيات في العالم بشكل ملحوظ. وأواخر نوفمبر، تخطى العالم عتبة عشرة آلاف وفاة في اليوم، ثمّ عتبة 11 ألف وفاة في اليوم منتصف ديسمبر، وعتبة 12 ألف وفاة في 8 يناير و13 ألف وفاة بعدها بثلاثة أيام، وصولاً إلى 14 ألف وفاة يومياً منذ 22 يناير.

تتركز نصف الوفيات الـ101.000 التي سجلت الأسبوع الماضي في خمس دول: الولايات المتحدة (23675 وفاة في سبعة أيام، الإجمالي 425.227 وفاة)، والمكسيك (9184 وفاة في سبعة أيام، الإجمالي 152.016 وفاة، والمملكة المتحدة (8692 وفاة خلال سبعة أيام، الإجمالي 100.162 وفاة)، البرازيل (7387 وفاة، إجمالي 218878) وألمانيا (5368 وفاة، إجمالي 53972).

وفرنسا هي البلد التاسع الذي يسجل أعلى عدد وفيات خلال سبعة أيام مع 2764 وفاة (إجمالي 74106 وفيات).

بالإجمال، سجل العالم 2.16 مليون وفاة وتخطى ليل الثلاثاء الأربعاء عتبة 100 مليون إصابة مسجلة منذ الإعلان عن أول حالة في ديسمبر 2019 في الصين.



