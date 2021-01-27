«الصحة العالمية»: سلالتا «كورونا» البريطانية والجنوب أفريقية تنتشران بسرعة

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، أن عدد الدول والمناطق التي انتشر فيها متحور فيروس كورونا البريطاني ارتفع إلى 70 في 25 يناير، أي بزيادة عشر دول منذ 12 يناير.

كذلك، يواصل المتحور الجنوب إفريقي الأسرع انتقالاً تفشيه، وبات منتشراً في 31 بلداً ومنطقة، بزيادة ثماني دول، وفق ما أفادت المنظمة في عرضها الوبائي الأسبوعي.

أما المتحور البرازيلي للفيروس فرصد في ست دول جديدة، ما يرفع العدد الإجمالي إلى ثماني دول.

وتجري دراسات في كل أنحاء العالم لتحديد أسباب كون المتحور البريطاني أشد عدوى، لكن غموضاً لا يزال يلف مدى خطورته.

وفي 22 يناير، أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن المتحور البريطاني يبدو أنه أكثر فتكاً.

لكن علماء لاحظوا محدودية المعطيات التي تفيد أنه أكثر فتكاً بنسبة تتراوح بين ثلاثين وأربعين في المئة من الفيروس الأصيل.

ولا تزال منظمة الصحة العالمية متريثة على هذا الصعيد.

وأفادت المنظمة الأربعاء بأن هذه «النتائج أولية، ولا بد من إجراء عمليات تحليل أخرى».



