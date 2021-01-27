سنغافورة تعتقل شاباً خطط لمهاجمة مسجدين

قالت السلطات في سنغافورة، اليوم الأربعاء، إنها اعتقلت، الشهر الماضي، مراهقاً كان يخطط لشن هجمات على مسجدين في الذكرى السنوية لاعتداء استهدف مسجدين في نيوزيلندا عام 2019.

كان المراهق، البالغ من العمر 16 عاماً، ينوي شن اعتداء بفأس على مسجدين في 15 مارس المقبل، بعد عامين من إطلاق برينتون تارنت، النار في مدينة كرايستشيرش في نيوزيلندا، وفقاً لوزارة الأمن الداخلي في سنغافورة.

وقالت الوزارة في بيان «يتضح من خطط هجومه واستعداداته أن هذا الشاب تأثر بأفعال برينتون تارانت وبيانه».

حُكم على الأسترالي بريتون تارانت بالسجن المؤبّد العام الماضي لشنه هجوماً مسلّحاً على مسجدين في مدينة كرايستشيرش خلال صلاة الجمعة، أسفر عن مقتل 51 مصلّياً في 2019.

أعد الطالب السنغافوري، نصوصًا كان من المقرر نشرها قبل الهجمات وفي أحدها «استلهم الكثير من بيان برينتون تارانت»، بحسب السلطات. ووصف أحد النصوص القاتل الوحيد بـ «القديس»، معتبراً أن هجمات كرايستشيرش «يمكن تبريرها».

واختار الشاب الذكرى السنوية لمذبحة نيوزيلندا، وكان ينوي كذلك بث الهجوم بشكل حيّ على الإنترنت، كما فعل تارانت أيضاً.

واعتقل الشاب في ديسمبر، وهو محتجز منذ ذلك الحين من دون محاكمة بموجب قوانين الأمن.

وقرر استخدام فأس بعدما فشل في الحصول على سلاح ناري. كما أجرى تجارب بوساطة متفجرات وخطط لإضرام النار في المسجدين.

وبعد التحقيق، أشارت السلطات إلى أنه تصرف من تلقاء نفسه، وأن أسرته وأقاربه لم يكونوا على دراية بخططه وبـ«مدى كراهيته للإسلام».



