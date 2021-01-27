إخلاء مصنع إنتاج لقاح كورونا في بريطانيا بسبب طرد مشبوه

قالت شركة «أسترازينيكا»، اليوم الأربعاء، إنها أخلت أحد مصانعها المنتجة للقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد في بريطانيا بسبب طرد مشبوه.

وأضافت، مشيرة إلى مصنعها في مقاطعة ويلز: «تلقى وكهارت يو.كيه في ريكسهام، هذا الصباح، عبوة مشبوهة مرسلة للموقع. أبلغت، على الفور، جميع الجهات المعنية للتعامل مع الحادثة».

وأضافت الشركة: «بناء على توصية الخبراء، أخلينا الموقع جزئياً انتظاراً للتحقيق».

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي)، في وقت سابق اليوم، أنه تم إرسال وحدة لتفكيك القنابل تابعة للشرطة إلى المصنع.

وقالت الشرطة المحلية، في بيان: «نتعامل في الوقت الراهن مع الحادثة في منطقة ريكسهام الصناعية» ونصحت الناس بالابتعاد عن المنطقة.

ويوفر مصنع «وكهارت يو.كيه» مرحلة التصنيع الأخيرة للقاح «أكسفورد-أسترازينيكا» وهي التعبئة والتغليف.

ووافقت «أسترازينيكا» على إمداد بريطانيا بمئة مليون جرعة من اللقاح الذي طورته بالتعاون مع جامعة أوكسفورد.