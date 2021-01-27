مقتل 53 شخصاً حرقاً في حادث حافلة بالكاميرون

قتل 53 شخصاً احتراقاً، اليوم الأربعاء، إثر اصطدام حافلة ركاب بشاحنة تنقل وقوداً في غرب الكاميرون، ما أدى إلى اندلاع النيران بالحافلة والشاحنة، على ما أفاد حاكم المنطقة.

وقال آوا فونكا أوغوستين حاكم المنطقة التي وقع فيها الحادث: «لم يتم التعرف على القتلى، جميعهم متفحمون»، مضيفاً أن 29 شخصاً أصيبوا بجروح «خطرة جداً مع حروق»، في الحادث الذي وقع في منطقة دشانغ.