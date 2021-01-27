شركة «استرازينيكا» تنسحب من اجتماع أزمة بشأن تأخر شحنات اللقاح

أكدت مصادر أوروبية اليوم الأربعاء أن شركة استرازينيكا انسحبت من اجتماع أزمة مع مسؤولين بالاتحاد الأوروبي بشأن تأخر شحنات اللقاح.

وأفادت المصادر بأن الدول الأعضاء والمفوضية الأوروبية طالبوا الشركة بدراسة القرار بعناية.

وكان من المقرر عقد الاجتماع الساعة السادسة ونصف بالتوقيت المحلي (1730 بتوقيت جرينتش)، بهدف حل الخلاف مع المفوضية والعواصم الأوروبية والشركة البريطانية-السويدية.

وكانت الشركة قد أعلنت الأسبوع الماضي عن وجود مشاكل كبيرة في موقع إنتاج، من شأنه أن يحد بشدة من حجم الشحنات الأولى للقاح فيروس كورونا للكتلة الأوروبية، ولم ترض تفسيرات الشركة الاتحاد الأوروبي حتى الآن.

وتتوقع المفوضية الأوروبية الآن الحصول على 31 مليون جرعة من اللقاح بحلول مارس المقبل بدلاً من 80 مليون جرعة.