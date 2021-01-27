النمسا ترحب باتفاق الولايات المتحدة وروسيا على تمديد اتفاق «نيو ستارت»

رحب ألكسندر شالينبرج وزير خارجية النمسا، باتفاق الولايات المتحدة الأميركية وروسيا الاتحادية على تمديد اتفاق الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية «نيو ستارت».

وقال شالينبرج، في تصريح له، إن عام 2021 يبدأ بخطوات مهمة ضد الانتشار النووي، وأضاف: «دعونا نستخدم هذا الزخم الإيجابي لتبني خطوات شجاعة أخرى نحو مزيد من الأمن لنا جميعاً».

وكانت العاصمة النمساوية فيينا قد احتضنت المفاوضات الأميركية - الروسية حول الحد من التسلح في يونيو الماضي، بين السفير مارشل بيلينغسلي ممثل الرئيس الأميركي لشؤون التسلح ونائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، واللذين ناقشا تمديد معاهدة خفض الأسلحة الاستراتيجية «نيو ستارت»، التي ينتهي مفعولها في 5 فبراير القادم.