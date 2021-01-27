إندونيسيا تسجل عدداً قياسياً من الوفيات بكورونا

سجلت إندونيسيا زيادة يومية قياسية في وفيات كوفيد-19، اليوم الأربعاء، بلغت 387 وفاة جديدة وفقاً لبيانات فريق العمل المكلف بالتصدي لتفشي جائحة فيروس كورونا في البلاد.

ويصل بذلك إجمالي عدد الوفيات بسبب الجائحة إلى 28855 وفاة.

وسجلت إندونيسيا 11948 إصابة جديدة بالفيروس ليصل الإجمالي إلى مليون و24298 إصابة.