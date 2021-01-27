موسكو تخفف قيود كورونا مع تراجع حصيلة الإصابات الجديدة

واصلت مدينة موسكو الأربعاء تخفيف القيود المفروضة منذ أشهر للحد من انتشار وباء كوفيد-19 مستندة الى تراجع عدد الإصابات رغم عدم فرض إغلاق.

وأعلن رئيس بلدية العاصمة الروسية سيرغي سوبيانين أن "الوباء يتراجع، وفي هذه الظروف واجبنا أن نخلق الشروط لإنهاض الاقتصاد".

وستتمكن المطاعم والنوادي الليلية من البقاء مفتوحة مجددا بعد الساعة 23,00 ولم يعد العمل عن بعد لنحو 30% من الموظفين إلزاميا.

وقال رئيس بلدية موسكو الأربعاء إن الوضع الوبائي مستمر في "التحسن" في هذه المدينة التي تعد 12 مليون نسمة.

وأشار إلى أن "أكثر من 50% من الأسرة في وحدات كوفيد فارغة، وهو أمر غير مسبوق منذ منتصف يونيو".

في موسكو أحصيت 2317 إصابة جديدة الثلاثاء مقابل 5572 تماثلوا الى الشفاء.



