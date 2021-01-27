إيطاليا: إصابات كورونا تصل إلى 2.49 مليون حالة

وصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إيطاليا إلى 2.49 مليون حالة إصابة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الأربعاء بتوقيت ميلانو، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأميركية ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا الذي يسبب مرض كوفيد 19- في البلاد بلغ 86 ألفاً و422 حالة، وأشارت البيانات إلى تعافي 1.92 مليون شخص من المصابين بالمرض.

وأعلنت إيطاليا تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد قبل نحو 51 أسبوعاً.