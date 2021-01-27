إصابات كورونا في البرازيل تقترب من ‭9‬ ملايين

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، تسجيل 61963 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية و1214 وفاة.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة، أن البرازيل سجلت إجمالاً حتى الآن ثمانية ملايين و933356 إصابة بالمرض منذ بدء الجائحة، بينما ارتفع عدد الوفيات المسجل رسمياً بكوفيد-19 إلى 218878.

وتشهد البرازيل ثالث أعلى عدد للإصابات في العالم بعد الولايات المتحدة والهند.