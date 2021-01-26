سوريا: 3 قتلى بانفجار دراجة نارية في تل أبيض

دمشق (وكالات)

أعلنت المعارضة السورية مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 5 آخرين جراء انفجار دراجة نارية أمس، وسط مدينة تل أبيض بريف الرقة الشمالي شمالي سورية.

وقال مصدر طبي في مدينة تل أبيض بريف الرقة الشمالي: إن القتلى الثلاثة بينهم الشخص الذي كان يقود الدراجة المفخخة.

وأضاف أن الدراجة النارية انفجرت عند دوار البلدية بوسط المدينة في ساعة مبكرة قبل ازدحام المدينة.

وشهدت منطقة الدوار ثلاثة انفجارات العام الماضي سقط خلالها أكثر من 50 شخصاً بين قتيل وجريح.

بدوره، قال مصدر في الجيش الوطني «تقوم الجهات المختصة بتعقب الدراجة النارية عبر كاميرات المراقبة الموجودة على مداخل المدينة».