مقتل 7 إرهابيين بعملية للجيش جنوب الصومال

مقديشو (وكالات)

قتل 7 عناصر من حركة «الشباب» الإرهابية، أمس، خلال عملية أمنية للجيش الصومالي بمحافظة «باي» جنوب الصومال.

وبحسب موقع إذاعة «صوت الجيش» الرسمية، نفذت العملية قوات صومالية مشتركة من القوات المحلية والجيش الفيدرالي.

ونقل الموقع عن مصادر بقيادة القوات المسلحة الصومالية قولها، إن ميليشيات «الشباب» حاولت عرقلة تقدم الجيش، ووقعت اشتباكات أدت إلى مصرع 7 إرهابيين، بينهم 3 قيادات. وأضافت المصادر: «تم أثناء العملية مصادرة أسلحة الإرهابيين الذين لقوا حتفهم في الاشتباكات».

وأدلى قائد شرطة ولاية جنوب غرب الصومال عبدي إبراهيم شامو بتصريحات لصوت الجيش، قال فيها، إن قواته «ألحقت خسائر فادحة بالإرهابيين»، داعياً عناصر الحركة إلى الاستسلام فوراً.

ومؤخراً، بدأ الجيش الصومالي تكثيف العمليات العسكرية في أنحاء البلاد للضغط على حركة «الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة»، وذلك عبر التعاون مع القوات المحلية للولايات والقوات الأفريقية لحفظ السلام.