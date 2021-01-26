قرقاش يهنئ بلينكن: نتطلع لتوسيع العلاقات الاستراتيجية

أبوظبي، واشنطن (الاتحاد، وكالات)

هنأ معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، الدبلوماسي الأميركي أنتوني بلينكن على تأكيد مجلس الشيوخ تعيينه لمنصب وزير الخارجية. وقال في تغريدة على حسابه في «تويتر»: ألف مبروك لمعالي أنتوني بلينكن المصادقة على تعيينه لمنصب وزير خارجية الولايات المتحدة. محترف، يتمتع بسحر وتواضع. نتطلع إلى مزيد من توسيع العلاقات الاستراتيجية الثنائية».

ووافق مجلس الشيوخ الأميركي على تعيين بلينكن وزيرا للخارجية بتأييد 78 صوتا مقابل 22 عضوا في غالبية تجاوزت إلى حد بعيد ما سبق أن ناله سلفاه الجمهوريان ريكس تيلرسون (56) ومايك بومبيو (57)، ما يعني أن العديد من أعضاء المجلس الجمهوريين أيدوا تعيينه. وقال زعيم الغالبية الديموقراطية في المجلس تشاك شومر، إن بلينكن هو الشخص المناسب لتعزيز موقع أميركا على الساحة العالمية»، وأضاف: «طوال أربعة أعوام، اضعف دونالد ترامب تحالفاتنا وشوه سمعة أميركا في الخارج. علينا أن نعيد تأكيد تمسكنا بحلف شمال الأطلسي والتحالفات الأخرى عبر العالم».

وكان مجلس الشيوخ وافق أيضاً بأغلبية ساحقة على تعيين جانيت يلين كأول امرأة تتولى منصب وزير الخزانة، لتعمل سريعاً مع الكونجرس على جهود الإغاثة من جائحة «كورونا»، ومراجعة سياسات العقوبات، وتعزيز القواعد المالية.

عناصر من الحرس الوطني يتولون حماية مبنى «الكابيتول» في واشنطن (رويترز)

إلى ذلك، أكدت وزارة الدفاع الأميركية «البنتاجون»، أمس، أنّ الآلاف من جنود الحرس الوطني الذين تم نشرهم في واشنطن لحماية حفل تنصيب الرئيس جو بايدن سيبقون في مواقعهم حتى منتصف مارس المقبل بسبب ما وصفته بـ«تهديدات مستمرّة»، لكن من دون الإشارة إلى أي معلومات محددة باستثناء أنها جاءت من مكتب التحقيقات الفدرالي «إف بي آي».

ولا تزال واشنطن قلقة من احتمال حدوث مزيد من أعمال العنف، بعد الاعتداء الذي استهدف مبنى الكابيتول «مقر الكونجرس» في 6 يناير خلال احتجاج أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب على تأكيد فوز الديمقراطي جو بايدن بالرئاسة، والذي خلّف خمسة قتلى واستدعى نشر 25 ألف جندي خلال حفل تنصيب بايدن في 20 يناير.

ومن المنتظر أن يبدأ مجلس الشيوخ محاكمة ترامب في 8 فبراير المقبل، بعد تسليم الديمقراطيين قرار اتهامه بالتحريض على التمرّد. لكن شبكة «سي. إن. إن» نقلت عن بايدن استبعاده أن تكون هناك أصوات كافية لإدانة ترامب، مبدياً تشككاً في أن يصوت 17 عضواً جمهورياً بمجلس الشيوخ، وهو العدد اللازم لهذه الخطوة إذا صوت جميع الديمقراطيين الخمسين لصالح الإدانة. وقال القائم بأعمال وزير الدفاع جون ويتلي، إنّه ومسؤولين آخرين جرى إطلاعهم على مخاطر محتملة تحيط بمناسبات عدة في واشنطن خلال الأسابيع المقبلة. وأوضح أنّ المسؤولين الأمنيين قلقون من احتجاجات قد تستخدمها جهات فاعلة خبيثة أو من مشاكل أخرى قد تظهر. وأضاف «نحن نبقي قواتنا على أهبة الاستعداد كي تكون قادرة على الردّ على هذه التهديدات في حال ظهورها».

بايدن وبوتين يؤكدان ارتياحهما لتمديد معاهدة «ستارت 3»

أكد البيت الأبيض والكرملين، أمس، إجراء الرئيسين الأميركي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين أول محادثات هاتفية أكدا خلالها ارتياحهما بالتوصل لاتفاق حول تمديد معاهدة «ستارت 3»، وتبادل وثائق بهذا الشأن. وأعرب بايدن لبوتين عن قلقه حيال تسميم المعارض الروسي نافالني، كما ابلغه وفق البيت الأبيض دعم واشنطن لأوكرانيا في مواجهة ما وصفه بـ«العدوان الروسي».

وكان المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، أعلن، أن روسيا والولايات المتحدة تجريان اتصالات نشطة لتمديد معاهدة نزع الأسلحة النووية المهمة «نيو ستارت» التي تنتهي في 5 فبراير. وقال للصحفيين «اتصالات نشطة جارية؛ لأن الوقت يضيق قبل انتهاء الاتفاق». وأوضح أن هذه الاتصالات، وكذلك الجهود الحثيثة ضرورية لوضع اللمسات الأخيرة على تمديد هذا الاتفاق الكبير لخفض الأسلحة الموجودة لدى خصمي الحرب الباردة سابقاً والحد منها. وأضاف أن تمديد المعاهدة قضية رئيسية مدرجة على جدول الأعمال الثنائي، وهو في مصلحة البلدين والعالم بأسره.