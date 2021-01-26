غوتيريس يحذّر من خطر النازيين الجدد في حقبة «كورونا»

نيويورك (وكالات)

حذّر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، من النازيين الجدد في حقبة «كوفيد - 19». ورأى في كلمة خلال قداس لإحياء ذكرى ضحايا الهولوكوست في كنيس يهودي بنيويورك، أن الوقت الحالي يشهد عودة حالات إنكار وتشويه تاريخ المحرقة النازية. وقال: «في أوروبا والولايات المتحدة وأماكن أخرى، ينتظم أنصار رفعة الجنس الأبيض، ويجنّدون آخرين متباهين برموز النازيين وتطلعاتهم القاتلة. لقد رأينا مؤخراً أمثلة مروعة في واشنطن».

ورأى الأمين العام أن جائحة «كوفيد - 19» وفرت مجالات جديدة لأنشطة النازيين الجدد، وقال: «فيما يقضي الناس حالياً وقتاً أطول في المنزل وعلى الإنترنت، يستخدم أنصار رفعة الجنس الأبيض والنازيون الجدد منصات التواصل الاجتماعي لنشر الدعاية والتحريض على الرعب والكراهية».

وتابع قائلاً: «إنهم يستخدمون القلق وعدم الاستقرار الاجتماعي، الناجمين عن الوباء، لمحاربة الأقليات على أساس الدين والعرق والانتماء القومي والتوجه الجنسي والإعاقة ووضع الهجرة. حتى أنهم يتبادلون المعلومات حول كيفية إصابة الأقليات بالعدوى»، لافتاً إلى أنه بهذه الطريقة يجري تشجيع الناس على التحول إلى أسلحة بيولوجية.