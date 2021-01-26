أيرلندا تمدد قيود إغلاق «كورونا» حتى مارس

أعلنت جمهورية أيرلندا، اليوم الثلاثاء، أنها ستمدد قيود الإغلاق الحالية في البلاد حتى الخامس من مارس المقبل في محاولة للسيطرة على عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وقال رئيس الوزراء مايكل مارتن إنه خلال الأسابيع الستة المقبلة، يجب على السكان البقاء في منازلهم وعدم التحرك خارج دائرة نصف قطرها 5 كيلومترات حول منازلهم.

ويتم حالياً إغلاق معظم المحال التجارية والمدارس والمطاعم.

وسيتعين على الوافدين من المناطق عالية الخطورة مثل البرازيل أو جنوب أفريقيا الآن الخضوع لحجر صحي لمدة 14 يومًا، وكذلك الأشخاص الذين يسافرون إلى البلاد دون اختبار فيروس كورونا السلبي.

وارتفعت أعداد حالات الإصابة بالفيروس بصورة كبيرة في أيرلندا في مطلع العام، حيث ألقى بعض الخبراء باللوم على تخفيف القواعد خلال عطلة عيد الميلاد.