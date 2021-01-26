بايدن يجري أول اتصال هاتفي مع الرئيس الروسي

أجرى الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، بحسب الكرملين والبيت الأبيض.

وهذا أول اتصال يجريه بادين، منذ توليه السلطة يوم 20 يناير الجاري، مع بوتين.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي إن بايدن "اتصل بالرئيس بوتين بعد الظهر وفي نيته مناقشة عزمنا على تمديد معاهدة نيوستارت لخمسة أعوام"، في إشارة إلى المعاهدة الثنائية لنزع السلاح التي ينتهي مفعولها بداية فبراير المقبل.

وأضافت أن الهدف كان "أيضا تكرار دعمنا الحازم لسيادة أوكرانيا".

وأوضحت ساكي أن بايدن أعرب أيضا عن قلقه حيال وضع المعارض الروسي أليكسي نافالني.

وفي موسكو، قال الكرملين، في بيان، إن الزعيمين تحدثا هاتفيا بعد التوصل لاتفاق لتمديد معاهدة "نيو ستارت".

ونقل الكرملين أن بوتين أكد دعمه "لتطبيع العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة"، معتبرا أن ذلك "يلبي مصالح البلدين وأيضا مصالح المجتمع الدولي انطلاقا من مسؤوليتهما الخاصة في حفظ الأمن والاستقرار في العالم".