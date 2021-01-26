مجلس الشيوخ الأميركي يصادق على تعيين بلينكن وزيراً للخارجية

صادق مجلس الشيوخ الأميركي، اليوم الثلاثاء، على تعيين أنتوني بلينكن وزيراً للخارجية.

ونال وزير الخارجية الجديد تأييد 78 عضوا مقابل 22، ما يعني أن العديد من الجمهوريين أيدوا توليه للمنصب.

وقال زعيم الغالبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر إن بلينكن هو "الشخص المناسب لتعزيز موقع أميركا على الساحة العالمية".

وأضاف شومر "طوال أربعة أعوام، أضعف دونالد ترامب تحالفاتنا وشوه سمعة أميركا في الخارج. علينا أن نعيد تأكيد تمسكنا بحلف شمال الأطلسي والتحالفات الأخرى عبر العالم".

كان بلينكن وعد أمام مجلس الشيوخ، الأسبوع الفائت، ب"إحياء" التحالفات وإعادة الولايات المتحدة إلى الصدارة على الصعيد الدولي.

تأتي المصادقة على تعيين بلينكن بعد ستة أيام من تولي الرئيس الجديد جو بايدن منصبه.

بات بلينكن رابع مسؤول في إدارة بايدن يصادق الكونجرس على تعيينه.

وسبق أن صادق مجلس الشيوخ على تعيين الرئيسة السابقة للاحتياطي الفدرالي جانيت يلين وزيرة للخزانة، لتصبح بذلك أول امرأة في تاريخ الولايات المتّحدة تتبوّأ هذا المنصب.

وقبل المصادقة على تعيين يلين، صادق مجلس الشيوخ على كلّ من مديرة أجهزة الاستخبارات الوطنية أفريل هينز ووزير الدفاع لويد أوستن.