جونسون: أتحمل «المسؤولية كاملة» بعد وفاة 100 ألف بـ«كورونا»

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الثلاثاء، أنه يتحمل «المسؤولية كاملة» عما قامت به حكومته بعدما تجاوزت المملكة المتحدة عتبة مئة ألف وفاة بفيروس كورونا المستجد، ما يشكل الحصيلة الأكبر في أوروبا.

وقال جونسون في مؤتمر صحفي «إنني آسف بشدة لكل روح تزهق، وبالتأكيد بصفتي رئيساً للوزراء، أتحمل المسؤولية كاملة عن كل ما قامت به الحكومة».